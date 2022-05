Projeto que altera a incidência da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental é tema de debate em audiência pública

O projeto que altera a incidência da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental foi tema de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. A TCFA é cobrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, em ações de controle e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

O autor da proposta, deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), afirmou ser a favor da TCFA, mas considera a cobrança injusta por não concordar com a forma como a taxa é calculada.

“Nós não queremos acabar com a TCFA. Não se trata disso de forma alguma. Nós estamos querendo é que ela seja cobrada daquilo que tem potencial poluidor eventualmente. Não tem nenhuma lógica , você ter uma oficina dentro de uma revenda de carro, onde só tem um cantinho lá que lida com óleo, e o faturamento da loja de carros ser cobrada essa taxa”.

O presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, James Thorp, defende, ainda, que a questão do potencial poluidor de cada atividade precisa ser definido de forma mais equilibrada na legislação.

“Existe, sim, uma necessidade de separar os agentes que atuam no mercado, de modo a retratar a realidade, considerando o grau de poluização, como o potencial poluidor. Há necessidade de atualização das faixas de enquadramento de protocolo. E a situação atual criou enorme injustiça, e está ficando insustentável para o empresário com consequências sociais negativas para toda a sociedade, porque vai acabar gerando desemprego”.

Roberto Freire de Souza, coordenador de cobrança da Diretoria de Planejamento do Ibama, explica que o instituto não é responsável por definir os critérios de aplicação da taxa. E garante que a cobrança é feita de acordo com o previsto na lei.

“A gente, na verdade, está cumprindo a lei. Não é da competência do Ibama se pronunciar no sentido de se é justo ou não o recolhimento dessa taxa no valor e como é cobrada”.

Segundo a coordenadora-geral de qualidade ambiental do Instituto, a taxa financia toda a atividade de controle e fiscalização do órgão no País. Rosângela Muniz acrescenta que a TCFA está na base da legislação que define a política ambiental brasileira.

“Não adianta ir lá na lei e mudar se você não mudar toda a estrutura normativa de controle ambiental sobre determinadas atividades. Essas atividades não estão ali na lei do nada. O legislador não tirou isso do chapéu”.

O projeto que altera a cobrança de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental aguarda para ser votado na Comissão de Meio Ambiente. O relator da proposta, deputado Nilto Tatto (PT-SP), já apresentou relatório preliminar em que se manifesta contrariamente ao texto.