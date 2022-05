Subcomissão da covid-19 debate condições para permanência do estudante na escola

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia (CECTCovid) promove na segunda-feira (30), às 10h00, mais uma etapa da série de debates sobre a situação educacional desde o início das infecções pelo vírus da covid-19 no Brasil. A audiência pública interativa se destina a avaliar os efeitos da covid na educação, com ênfase na discussão sobre a garantia de condições para a permanência do estudante na escola e o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária.

Foram convidados para a audiência representantes do Instituto Ayrton Senna, do Instituto Sonho Grande e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

A CECTCovid foi instalada em 13 de setembro do ano passado, com o objetivo de avaliar os impactos da covid-19 sobre a educação. Sua duração prevista era de 120 dias, mas em dezembro ela foi prorrogada até o final de 2022, diante da continuidade da pandemia. É presidida pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR), tendo como vice-presidente a senadora Zenaide Maia (Pros-RN).