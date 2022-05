Violência no trânsito será tema de debate na quarta-feira

O Senado promove na quarta-feira (1º), a partir das 9h, debate sobre os impactos da violência no trânsito e as possíveis soluções para esse problema. O debate foi solicitado por meio de requerimento (RQS 317/2022) pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Antes de se tornar senador, Contarato foi delegado de Delitos de Trânsito e diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

“Em 2020, segundo informações colhidas no DataSUS, o Brasil registrou 33.716 mortes decorrentes de acidentes de transporte. Somente no meu Estado do Espírito Santo, 762 capixabas perderam suas vidas no trânsito naquele ano. Esse alto patamar de vítimas fatais no trânsito é uma realidade brasileira que precisa ser enfrentada e debatida democraticamente", diz ele em seu requerimento (que também foi assinado por outros 17 senadores).

Contarato também lembra que neste mês acontece o Maio Amarelo, movimento internacional que tem entre seus objetivos conscientizar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

O debate será realizado no Plenário do Senado.

Joás Benjamin sob supervisão de Patrícia Oliveira