Audiência pública vai debater instituição do Dia Nacional do Planejamento Familiar

Na segunda-feira (30), a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) promoverá reunião para debater a instituição do Dia Nacional do Planejamento Familiar. A audiência pública ocorre a pedido da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) e tem entre os convidados para compor a mesa Ana Clara Polkowski, presidente do Instituto de Planejamento Familiar (IPFAM) e Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon. O encontro é interativo e está marcado para começar às 9h.

A senadora Mara explica que o Planejamento Familiar é um divisor de águas para as famílias desde a primeira infância e que pode contribuir para a redução da pobreza, da violência doméstica, da criminalidade e da mortalidade materno-infantil.

“No Brasil, 55% das gestações não são planejadas e o país ainda enfrenta números alarmantes de gestação na adolescência em todo território nacional. Assim, apesar do planejamento familiar ser um direito garantido tanto por lei quanto pela Constituição Federal, milhões de brasileiros não têm acesso regular aos meios de contracepção e não se beneficiam dos direitos reprodutivos previstos legalmente e disponíveis no próprio Sistema Único de Saúde (SUS)”, justifica a senadora no requerimento.

Também foram convidados para a sessão:

Luciana Temer

Diretora Presidente do Instituto Liberta

Alexandra Segantin

Diretora Executiva do Grupo Mulheres do Brasil

Ana Carolina Pires de Souza Senna

Advogada - Representante do Instituto Brasileiro de Direito da Família – IBDFAM

Cynthia Betti

Diretora Executiva do Plan Internacional Brasil

Roseana Faneco Amorim

Líder do Grupo Mulheres do Brasil

Marcos Augusto Bastos Dias

Representante do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde

Anastasia Divinskaya

Representante da ONU Mulheres no Brasil



Por Vinícius Vicente, sob a supervisão de Patrícia Oliveira