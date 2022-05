Aprovada MP que libera verba para recuperação de estradas destruídas pela chuva

As chuvas que castigaram vários estados do país no fim do ano passado e início deste ano obrigaram o governo a editar uma medida provisória abrindo crédito extraordinário no Orçamento da União no valor de R$ 418 milhões em favor do Ministério da Infraestrutura. A MP 1.097/2022 foi aprovada no início da tarde desta quinta-feira pelo Plenário do Senado e seguiu para promulgação.

A verba vai viabilizar a reconstrução de rodovias destruídas em 14 estados. Os beneficiados são: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

A MP foi aprovada na Câmara dos Deputados em 19 de maio, sem alterações. De acordo com o texto, para a Região Norte serão R$ 133 milhões; para o Centro-Oeste, R$ 36 milhões; para o Sudeste, R$ 191 milhões; e para o Nordeste, R$ 58 milhões.

Em seu parecer, o relator, Wellington Fagundes (PL-MT), afirma que a relevância e a urgência da proposta são condizentes com a programação orçamentária da MP.

— O volume de chuvas acima da média se abateu por diversas regiões do Brasil neste início de 2022, causando danos em diversas localidades, comprometendo as vias de transportes — justificou.

O senador, que preside a Frente Parlamentar Mista da Logística e Infraestrutura (Frenlogi), chamou a atenção dos colegas para a importância de o Congresso Nacional dar atenção à pauta relacionada a investimentos no transporte e nas estradas.

— Boas estradas reduzem riscos de acidente, o custo do transporte e também o preço final do serviços e produtos que chegam aos brasileiros. Boas estradas reduzem o custo social do Brasil — ressaltou.