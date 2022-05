Contarato destaca a importância da adoção tardia de crianças de mais idade

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) registrou a passagem do Dia Nacional da Adoção e lembrou que há muitas crianças nos rincões do Brasil, nos abrigos, que só têm uma coisa para dar — um amor incondicional. Ele agradeceu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por ter pautado um projeto de sua autoria que institui o Prêmio Adoção Tardia. Contarato, que tem dois filhos adotivos, disse que, infelizmente, as pessoas acham que o processo de adoção é demorado.

— Não é demorado. Se você tem um amor incondicional para dar, essas crianças — principalmente essas crianças de mais idade — estão ávidas para ter um lar, um pai, uma mãe ou dois pais, como é o meu caso, ou duas mães, ou um pai solteiro, ou uma mãe solteira, e elas têm um amor que transborda — afirmou.

Em pronunciamento nesta quarta-feira (25), o senador pediu a adoção de uma legislação mais eficiente, que desburocratize “aquilo que deve ser desburocratizado”. Além disso, opinou que é preciso dar aos abrigos condições estruturais dignas para receber as crianças.

Contarato exortou às pessoas que querem ser pai ou mãe adotivos que rompam com o preconceito contra a criança com mais idade e destacou a falsidade do mito de que já tem uma personalidade formada. “Elas têm a personalidade do amor. Elas têm um brilho no olhar encantador.

Por último, o senador agradeceu ao seu esposo, Rodrigo Miranda Groberio, por sua cumplicidade, amor, determinação e serenidade, possibilitando a formação de um núcleo familiar, “com dois filhos maravilhosos, com personalidades fantásticas, que são o Gabriel e a Mariana”.