Para Lasier, descontentamento da população com o Judiciário se espalha pelo Brasil

Lasier Martins disse que é notória a insatisfação de parcela significativa da sociedade com decisões do Judiciário brasileiro - Jefferson Rudy/Agência Senado

Ao questionar a decisão que tornou o ex-juiz Sergio Moro réu em ação popular, ajuizada por deputados federais do PT, o senador Lasier Martins (Podemos-RS) declarou que é notória a insatisfação de parcela significativa da sociedade diante de decisões do Judiciário brasileiro.

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (25), o senador destacou que a insatisfação popular está se espalhando pelo País, tornando-se evidente após o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC – BG) ter cancelado o convite ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que faria uma palestra na cidade gaúcha dia 3 de junho.

— Houve uma pressão muito grande dos sócios e de alguns patrocinadores da instituição da indústria e comércio dessa cidade para que não se recebesse o ministro Luiz Fux, em razão das atitudes, das decisões que a Suprema Corte vem tomando. É lamentável que isso aconteça, mas a perda de reputação do STF, que se traduz em insatisfação, começa a se refletir em determinados pontos do Brasil — afirmou.

De acordo com Lasier, a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Bento Gonçalves, numa tentativa de contornar a situação, restabeleceu o convite ao presidente do STF para uma reunião fechada, a ser realizada no Hotel & Spa do Vinho, na mesma data, 3 de junho, porém, sem patrocinadores e sócios da instituição, e apenas com a participação de um número limitado de advogados.