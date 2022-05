Kajuru critica altas taxas dos pedágios no Brasil

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (25), as altas taxas cobradas nos pedágios pelas concessionárias de rodovias federais. "Por um serviço que deixa a desejar', de acordo com o parlamentar. Para Kajuru, a situação dos pedágios em todo o país "é revoltante".

O senador citou como exemplo, a Triunfo Concebra, Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A., que aumentou em mais de 100% o preço do pedágio nas BRs 060, 153 e 262. Kajuru informou que fez uma representação contra a concessionária, com o deputado federalm Elias Vaz (PSB-GO), junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) devido ao aumento no valor do pedágio.

Kajuru ressaltou que o reajuste nos preços é decorrência de um acordo firmado pela Triunfo Concebra com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para a devolução da concessão em até 20 meses. E explicou que a empresa, que venceu a licitação em 2014, assinou um contrato por 30 anos, mas não entregou as obras previstas nas rodovias, como a duplicação do trecho licitado, faixas adicionais, contornos, vias marginais, acessos e construção de passarelas para pedestres.

— Não cumpriu o que prometeu em contrato, reajustou as tarifas de pedágio acima da inflação e, ao fazer acordo para devolver a concessão, ainda assim, é premiada com mais aumento no valor do pedágio. Um descalabro! Um acinte! Uma tapa bem dada na cara dos usuários, em desrespeito total, tratados como trouxas — protestou.