Senado presta voto de pesar pelo falecimento da neta do senador Paulo Paim

Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira (25), o Senado Federal prestou voto de pesar e um minuto de silêncio pelo falecimento da neta do senador Paulo Paim (PT-RS). O voto de pesar foi lido pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

— É com profundo pesar que comunicamos à Casa o falecimento de Anne, neta do senador Paulo Paim, filha de Paulo Renato Paim Júnior e Priscila Machado Pires Paim, cujo nascimento estava previsto para ocorrer na próxima semana. Nesse momento tão difícil, presto em nome do Senado Federal e de todos os senadores e senadoras, nossa solidariedade ao querido senador Paulo Paim e sua família por essa imensa perda. Proponho nesse instante um minuto de silêncio — disse Pacheco.

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) também lamentou o falecimento precoce de Anne.

— Falar de algo que eu vivi, em Ribeirão Preto, com um filho. Só que o filho já estava em vida, em poucos dias de vida, quando faleceu, no Hospital das Clínicas. A situação do senador Paulo Paim hoje é uma dor muito diferente. É incomparável o que ele sofreu com a perda, antes de vir ao mundo, da neta Anne. A estrelinha dela vai brilhar com certeza na vida de Paulo Paim, do filho Paulo Paim Júnior, da Priscila e da Zoe. Irmão Paim, comigo conte sempre — afirmou.

O falecimento foi comunicado pelo senador Paulo Paim em uma rede social na manhã desta quarta-feira (25).

“ A dor é insuportável. A minha netinha Anne, filha do Júnior e da Priscila, irmã da Zoe, daqui poucos dias, viria ao mundo. Mas ela nos deixou. Agora ela é uma estrelinha no céu... Uma luz de esperança. Descanse em paz meu amor. Fique com Deus. Você sempre estará conosco”, escreveu o parlamentar.