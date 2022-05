Vivi Reis é eleita para cargo de 2ª adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara

A deputada Vivi Reis (Psol-PA) foi eleita nesta terça-feira para o cargo de 2ª adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito em Plenário pela coordenadora-geral da bancada feminina, deputada Celina Leão (PP-DF).

A Procuradoria da Mulher tem o objetivo de proteger os direitos das mulheres brasileiras. O órgão é composto por uma procuradora e três procuradoras-adjuntas, eleitas por todas as deputadas. Entre as atribuições, está a fiscalização de programas federais, cooperação com outras entidades e o recebimento de denúncias.

Reis destacou a importância da bancada feminina, que se une em defesas de pautas específicas apesar das diferenças partidárias. “Fico muito honrada de receber essa responsabilidade da bancada feminina, de estar lado a lado a outras mulheres competentes para lutar em defesa dos direitos das mulheres, das vidas das mulheres e da participação política”, disse.