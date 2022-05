Deputados oficializam candidaturas aos três cargos vagos na Mesa Diretora da Câmara

Cabines para eleição da Mesa Diretora foram instaladas no Plenário - (Foto: Caio d'Arcanchy/Câmara dos Deputados)

Os deputados que vão concorrer aos cargos vagos da Mesa Diretora da Câmara oficializaram suas candidaturas. O prazo para registro de candidaturas terminou às 19h desta terça-feira (24). A eleição ocorre após a decisão do presidente Arthur Lira (PP-AL) de tornar vagos os cargos de 1º vice-presidente, 2º secretário e 3º secretário, devido às mudanças de partido dos então titulares: Marcelo Ramos (PSD-AM), Marília Arraes (Solidariedade-PE) e Rose Modesto (União-MS), respectivamente.

A eleição será realizada no decorrer da sessão desta quarta-feira (25), de maneira presencial. Os candidatos devem pertencer aos partidos nos termos do acordo feito para a eleição da Mesa no biênio de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023.

A vaga para a 1ª vice-presidência cabe ao PL, e o candidato oficial do partido ao cargo é o deputado Lincoln Portela (PL-MG). Outros deputados do PL vão concorrer de forma avulsa. São eles: Capitão Augusto (PL-SP), Fernando Rodolfo (PL-PE), Bosco Costa (PL-SE) e Flávia Arruda (PL-DF).

Já o 2ºsecretário será escolhido entre integrantes do PT. O partido indicou o deputado Odair Cunha (PT-MG) para o cargo. Não houve candidaturas avulsas para esse lugar na Mesa.

Por fim, a vaga de 3º secretário cabe ao PSDB, que indicou oficialmente a deputada Geovania de Sá (PSDB-SC). Também será a candidata única do partido ao cargo.