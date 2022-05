Nova transmissão ao vivo da TV Câmara é destaque em evento de comunicação pública

A nova transmissão ao vivo interativa da TV Câmara foi considerada o terceiro melhor case de sucesso de comunicação no setor público no 11º Redes – evento voltado para o tema e que reúne anualmente representantes de órgãos governamentais de todo o País. A eleição foi feita pelos participantes do evento, entre 19 e 20 de maio, em Florianópolis (SC), entre os sete cases pré-selecionados pelos organizadores.

O primeiro lugar ficou com a Defensoria Pública da União, com um boletim de 1 minuto sobre o órgão, divulgado no Instagram; e o segundo lugar com o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), com o uso de robô para checagem de fake news pela população.

Case da Câmara

O modelo de inserção de uma tela lateral com explicações e informações adicionais durante a transmissão televisiva das sessões plenárias e demais eventos legislativos da Câmara dos Deputados é pioneiro entre os parlamentos no mundo.

Por se basear em linguagem simples e ter objetivo de aproximar a Câmara dos Deputados dos cidadãos, a nova transmissão ao vivo vem sendo procurada por outras instituições públicas que precisam transmitir reuniões para fins de transparência, tornando-se referência para implementação de modelos semelhantes.

A nova transmissão ao vivo interativa da TV Câmara foi inteiramente criada por servidores da Diretoria-Executiva de Comunicação e Mídias Digitais e vem sendo operada pelos funcionários efetivos e terceirizados da Casaa desde agosto do ano passado.

Até o final de abril, foram transmitidas mais de 5 mil telas interativas durante as transmissões ao vivo, 35% contendo explicações sobre o processo legislativo, para que o público entenda o que está ocorrendo naquele momento específico do evento que está sendo divulgado em tempo real.

Também são inseridas, entre outras, telas com informações institucionais (serviços prestados pela Câmara ao cidadão), telas que divulgam os demais eventos que também estão ocorrendo na Casa e telas que permitem a participação do cidadão por meio de perguntas nas audiências interativas.