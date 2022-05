Câmara dos Deputados homenageia a criação do Estado de Israel nesta quarta-feira

A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (25), às 10 horas, uma sessão solene para homenagear o 74° aniversário de Israel. A cerimônia foi proposta pelo deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) e será transmitida pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube.

O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948, por meio de uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano anterior.

"Na qualidade de ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e

Serviços do Brasil, tive o privilégio de conhecer o sucesso das empresas

israelenses, que estão na vanguarda da 4ª revolução industrial e são

responsáveis por um PIB superior a 400 bilhões de dólares, tudo isso em uma

dimensão territorial menor do que o estado de Sergipe", afirma Marcos Pereira.

Para o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, a superação de desafios em 74 anos de história pavimentou o caminho do país para o desenvolvimento de tecnologias de ponta em diferentes setores, como agronegócio, medicina e cybersegurança.

"A vocação do israelense para a inovação é resultado de uma combinação de fatores históricos, culturais e econômicos, que incluem, entre outros, a experiência militar dos cidadãos e a vida comunitária", afirma o embaixador.

Brasil e Israel

A atuação do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha na sessão da assembleia-geral da ONU que aprovou a criação de Israel é sempre lembrada como um dos marcos fundadores do relacionamento entre os dois países.

Desde então, a relação bilateral entre as duas nações tem sido marcada pela amizade, cordialidade e paulatina construção de agenda bilateral positiva. Em 2019, um acordo firmado no Mercosul tornou Israel o primeiro país de fora da América Latina a assinar acordo tarifário com o bloco sul-americano.