Congresso ganha iluminação roxa pelo Dia Nacional da Adoção

Em celebração ao Dia Nacional da Adoção, o prédio do Congresso Nacional ganhará iluminação roxa nesta quarta-feira (25). A data foi criada pela Lei 10.447/02. A iluminação especial foi pedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Desde 2017, o CNJ promove em maio a campanha Adotar é Amor – uma mobilização digital a fim de engajar os internautas em favor da adoção e de assegurar o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar.

Segundo dados de maio deste ano do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), do CNJ, há pouco mais de 4,1 mil crianças e adolescentes aptos para adoção. Dessas, a maior parte não está mais na faixa etária da primeira infância: 3.237 têm mais de 6 anos. Apenas 282 são bebês, com menos de 2 anos de idade.