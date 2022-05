Audiência pública discute nesta terça o reajuste de servidores federais

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (24) para debater o reajuste dos servidores públicos federais.

O deputado Paulo Ramos (PDT-RJ), que pediu a realização da audiência, lembra que o governo prometeu reajustes a algumas categorias. "Agora vem com a proposta de reajuste geral de 5%, o que vem sendo rejeitado."

Ramos ressalta que os servidores do Banco Central e do INSS chegaram a fazer movimentos grevistas para pressionar o governo a abrir negociações, mas não houve "qualquer sinalizaça?o para o diálogo".

O deputado Rogério Correia (PT-MG), que também pediu o debate, acrescenta que as remunerações estão corroídas pela inflação, que nos últimos dez anos representa uma defasagem de 49,28%, segundo estimativas do Dieese.

"Diante dessa realidade, as entidades representativas dos servidores públicos

apresentaram pauta de reinvindicações em que requerem o reajuste remuneratório de 19,99%, correspondente apenas à defasagem inflacionária do período compreendido entre 2019 e 2021", esclarece o deputado.

Ramos e Correia argumentam que é papel da Comissão de Trabalho buscar o entendimento, considerando o longo congelamento dos salários dos servidores.

Foram convidados para discutir o assunto na comissão, entre outros:

- o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate), Rudinei Marques;

- o representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) Sérgio Ronaldo;

- a representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Elna Maria de Barros Melo; e

- representantes de sindicatos de diversas categorias

A audiência será realizada no plenário 12, a partir das 11h20, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo portal e-Democracia.