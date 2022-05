Comissão debate impacto da Taxa de Cobrança de Fiscalização Ambiental

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debate nesta quinta-feira (26) o impacto da Taxa de Cobrança de Fiscalização Ambiental (TCFA). O debate foi solicitado pelo deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). Ele explica que se trata de uma cobrança fiscal referente à proteção do meio ambiente, voltada para as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.

“Pretende-se ampliar a discussão e esclarecer dúvidas acerca do impacto da cobrança da TCFA na economia para os segmentos dos frigoríficos, cerealistas, revendas de combustíveis e cooperativas”, afirma o parlamentar.

Diversos setores da indústria e de serviços precisam recolher a taxa, entre eles: extração e tratamento de minerais; indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações; indústria da madeira; indústria de produtos alimentares e bebidas; indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos; transporte, terminais, depósitos e comércio; e turismo.

Foram convidados, além de representantes dos ministérios da Economia, da Agricultura e do Meio Ambiente:

- um representante do Ibama;

- o presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, Flávio Andreo;

- o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas;

- o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Ricardo Lima; e

- o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, Paulo Miranda Soares.

Confira a lista completa de convidados

A reunião será realizada às 13 horas, no plenário 10. O público pode acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.