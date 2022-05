Especialistas propõem ações para reduzir evasão escolar e recuperar ensino pós-pandemia

As conversas regulares entre professores, diretores e rede de apoio às escolas na realização de análises e diagnósticos, além da retomada da convivência e participação do aluno no ambiente escolar, estão entre as estratégias para acompanhar e monitorar a aprendizagem e promover a busca ativa desse estudante. Assim avaliam especialistas que participam de audiência pública promovida pela Subcomissão Temporária para o Acompanhamento da Educação na Pandemia (CECTCovid), que acontece nesta segunda-feira (23).

O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia, observou que a pandemia evidenciou e ampliou ainda mais as desigualdades na rede educacional, tornando mais difícil o processo de se chegar ao aluno. Ele informou que durante as sete rodadas de mapeamento realizadas pelo órgão sobre o reflexo da pandemia nas unidades escolares, 95% dos respondentes informaram que o ano letivo de 2021 foi concluído até dezembro de 2021. E 86% deles responderam que o ano letivo de 2022 foi iniciado até fevereiro deste ano.

Garcia advertiu, no entanto, que mesmo que praticamente todas as unidades tenham declarado o retorno das atividades presenciais, é preciso levar em consideração a especificidade de cada município e cada rede, por meio dos diagnósticos promovidos pelo ambiente escolar. Ele ressaltou a importância da integração entre gestores, professores e estudantes.

— As soluções para os problemas estão sendo encontradas no ambiente de cada unidade escolar, de cada turma com o professor, fazendo interação com as famílias, com os alunos e com os alunos convivendo. Essa convivência foi o grande buraco que ficou e que, neste momento, está sendo suprimida com essas retomadas — defendeu.

A audiência faz parte do ciclo de debates sobre a garantia de acesso à educação a todos os estudantes na faixa etária obrigatória além de discutir formas de ampliar o acesso nas demais etapas de ensino. Os participantes desta segunda-feira abordam ainda como ferramenta para superar esse desafio a priorização de programas de busca ativa para trazer os alunos de volta à escola e combater a evasão escolar.

Também participa da audiência o pesquisador e professor Naércio Menezes Filho, do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).

