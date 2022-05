Subcomissão do Pantanal deve participar de fórum internacional de turismo em MT

A subcomissão permanente de proteção ao Pantanal pode aprovar nesta quarta-feira (25) o envio de parlamentares para realização de diligência no Fórum Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal 2022), que acontece no dia 6 de junho em Cuiabá (MT). A iniciativa é do presidente da subcomissão, Wellington Fagundes (PL-MT).

Na diligência, o senador trabalha para incluir também o presidente da Embratur, Sílvio Nascimento, e representantes do Ministério do Turismo, da Embrapa Pantanal e das embaixadas de Paraguai e Bolívia.

"A FIT Pantanal 2022 esse ano trata dos 50 anos de criação do Dia Mundial do Meio Ambiente pela ONU, que se comemora em 5 de junho. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2022 é 'Uma só Terra' e tem como foco a vida sustentável em harmonia com a natureza. Já a FIT Pantanal terá como tema 'Um só Pantanal', seguindo o mesmo direcionamento da ONU", explica o senador no requerimento.

Para Wellington, a diligência na FIT Pantanal oferecerá relevantes subsídios ao colegiado.