Senado fará debate sobre segurança pública na quarta-feira

A Comissão Senado do Futuro (CSF) promove na quarta-feira (25), às 9h, audiência pública sobre políticas e inovação em segurança pública.

A iniciativa é do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), presidente dessa comissão. No requerimento em que solicita o debate (REQ 17/2021-CSF), ele cobra inovação na elaboração de políticas públicas na área de segurança pública. Izalci ressalta que a segurança é uma das questões que mais afligem a população.

“Os indicadores expressivos de violência no Brasil agravam esse quadro, tornando as políticas para a segurança pública um fator crítico para a superação das dificuldades pelas quais o país passa nas últimas décadas. Em vista da importância da superação dessa situação, o estabelecimento de políticas de Estado para essa área constitui um grande desafio. Ao mesmo tempo, a criação de novas abordagens estratégicas e operacionais, em função de avanços civilizatórios e do uso de tecnologias e processos inovadores, representa a oportunidade de mudança de rumos e de melhorias persistentes no campo da segurança pública no Brasil”, destaca o senador.

Convidados

O debate deve contar com a participação dos seguintes convidados:

Coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira, ex-comandante-geral da Policia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil (Amebrasil);

Capitão João Paulo Fiúza da Silva, adjunto de Gestão do Conhecimento e Inovação da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG);

João Carlos Laboissière Ambrósio, perito criminal da Polícia Federal (PF);

Marcelo Nunes Gonçalves, perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF).

O debate será realizado na sala 15 da ala Alexandre Costa.