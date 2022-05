Moradores de rua do DF tem abrigo provisório para noites de frio

Após o Distrito Federal ter registrado um recorde de frio ontem (19), quando os termômetros marcaram 1,4 graus Celsius (ºC), na estação meteorológica do Gama, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do DF, começou a abrigar moradores de rua durante a noite.

Por enquanto, são 100 vagas a serem preenchidas por ordem de chegada, para pernoite, das 20h até as 8h, no Ginásio do Centro Integrado de Educação Física, na quadra 907 Sul, região central da capital federal. No local, além de cobertor e colchão eles recebem um lanche noturno e café da manhã.

Por causa da frente fria que atingiu o Brasil esta semana, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) emitiu uma recomendação na semana passada, para que governos estaduais e municipais adotem medidas que ampliem abordagens sociais e vagas para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente em situação de rua.

No Distrito Federal, a Defensoria Pública (DPDF), por meio do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, solicitou, na segunda-feira (16), que em 48 horas fossem prestadas informações sobre as ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social para o cumprimento da norma.

Apesar da coincidência de ações, a assessoria da secretaria disse àAgência Brasilque “a decisão do pernoite provisório, partiu da Sedes e da Secretaria de Governo do DF, que articularam com outros órgãos, a viabilidade desse abrigo emergencial”. Antes desta quinta-feira, o recorde de frio do Distrito Federal era de julho de 1975, quando o Plano Piloto registrou 1,6ºC. A série histórica na capital teve início em 1962. A temperatura mínima registrada na capital nesta sexta-feira (20) foi de 3,2ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice foi atingido na madrugada e é resultado de uma massa de ar frio que se iniciou no Sul do Brasil e avançou pelo Sudeste e Centro-Oeste.