Chega ao Senado MP que destina recursos para recuperação de estradas destruídas pelas chuvas

O Senado vai analisar a medida provisória (MP 1.097/2022) que abriu crédito extraordinário no Orçamento da União no valor de R$ 418 milhões em favor do Ministério da Infraestrutura. O objetivo da MP, editada no início do ano, é viabilizar a reconstrução de rodovias destruídas pelas chuvas em 14 estados. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (18), da forma como foi enviada pelo Executivo.

Segundo a MP, para a região Norte será liberado o valor de R$ 133 milhões; para o Centro-Oeste, R$ 36 milhões; para o Sudeste, R$ 191 milhões; e para o Nordeste, R$ 58 milhões. Os estados beneficiados são: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o governo destacou que o volume de chuvas acima do normal, provocado por atividades meteorológicas atípicas, tem causado danos de grandes proporções na malha viária federal. Além de prejudicar a mobilidade, as enchentes ocorridas no início de 2022 deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados, principalmente na Bahia e em Minas Gerais.