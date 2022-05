Deputados aprovam urgência para projeto que dá nome a viaduto no Espírito Santo

urgência

A Câmara dos Deputados aprovou o regime depara o Projeto de Lei 543/22, do Senado, que denomina Engenheiro Manoel dos Passos Barros o viaduto localizado no entroncamento da BR-101 com a BR-262, no município de Cariacica (ES). O requerimento de urgência foi apresentado pela deputada Dra. Soraya Manato (PTB-ES)