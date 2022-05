Deputados fazem um minuto de silêncio em homenagem a policiais rodoviários mortos no Ceará

A pedido do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), o Plenário da Câmara dos Deputados fez um minuto de silêncio em homenagem aos policiais rodoviários federais Márcio Hélio de Souza e Raimundo do Nascimento Filho, que foram mortos a tiros em serviço na rodovia BR-116, em Fortaleza (CE). "Senti na pele a dor do que é ser policial militar do nosso País. Precisamos apoiar mais os nossos policiais. Quando juramos com o risco da própria vida, não são simples palavras ao vento. É a nossa realidade", declarou Capitão Alberto Neto.

O deputado lamentou decisões judiciais que soltam criminosos por causa de procedimentos nas abordagens policiais. "Bandidos de alta periculosidade estão sendo liberados em audiências de custódia. Quando não aprovamos leis mais duras, também puxamos esse gatilho que mata nossos policiais", criticou.

O deputado Vicentinho (PT-SP) também lamentou a morte dos policiais. "Tenho muitos amigos na Polícia Rodoviária Federal, porque aqui participei das lutas da categoria, de projetos específicos para eles sobre a questão da carreira, do piso", afirmou. "Nós sabemos o quanto é árdua a situação de quem hoje trabalha pela nossa segurança, em especial a segurança no trânsito, com todo o seu jeito, habilidade, e que tem inclusive esclarecido vários crimes", completou.