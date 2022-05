CE aprova denominação de viaduto no RJ em homenagem ao empresário Ademir Barros

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quinta-feira (19) um projeto de lei que denomina “Ademir Barros” o novo viaduto localizado no Km 102 da rodovia BR-040, na entrada do distrito de Xerém, em Duque de Caxias (RJ). A matéria (PL 6.555/2019), que recebeu relatório favorável do senador Carlos Portinho (PL-RJ), agora segue para votação no Plenário do Senado.

De acordo com a justificativa apresentada pelo autor do projeto — o ex-deputado federal e atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis —, “a bem-sucedida trajetória” de Ademir Barros, empresário do ramo alimentício, contribuiu para o desenvolvimento do município e por essa razão merece a homenagem. Portinho concordou com as justificativas do autor.

— Trata-se de justa láurea ao homem que, direta ou indiretamente, foi responsável pela geração de mais de 500 empregos no município de Duque de Caxias. Por sua história pública, reconhecida em honrarias como a Medalha Tiradentes, recebida da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ou o título de Cidadão Caxiense, conferido pela Câmara Municipal de Duque de Caxias, a homenagem em apreço é medida de justiça à história desse cidadão notável — disse Portinho durante leitura do seu voto.