A lei especifica que as associações poderão atuar em assuntos de caráter poli?tico-representativo, técnico, científico, educacional, cultural e social - Thiago Melo/CC

O relatório final da CPI do acidente área com a equipe da Chapecoense foi apresentado nessa quarta-feira (18). Porém, diante de apelos de familiares das vítimas do acidente aéreo e de senadores, a comissão decidiu estender os trabalhos até a data limite para funcionamento: 11 de julho.