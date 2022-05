Lei dá o nome de Carmelo Jordão ao Aeroporto de Angra dos Reis (RJ)

O aeroporto de Angra dos Reis fica no bairro Japuíba, a cinco quilômetros do centro da cidade - Aeroporto de Angra

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.339, de 2022, que dá o nome de Carmelo Jordão ao Aeroporto de Angra dos Reis (RJ). A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19).

Carmelo Jordão foi fundador de uma rede de supermercados na cidade. Segundo a deputada Soraya Santos (PL-RJ), autora do projeto que deu origem à lei (PL 341/2019), o empresário contribuiu ativamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social de Angra dos Reis.

O relator da matéria na Comissão de Educação foi o senador Carlos Portinho (PL-RJ). Ele destacou que Carmelo Jordão “dedicou sua vida a investir na manutenção de instituições filantrópicas, bem como nas atividades culturais do município”.

O aeroporto de Angra dos Reis fica no bairro Japuíba, a cinco quilômetros do centro da cidade. É considerado de pequeno porte e opera usualmente com aeronaves particulares, com uma média de 1,5 mil pousos mensais no verão.