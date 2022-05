Weverton: governo do MA deve buscar solução urgente para problema de 'ferryboats'

O senador Weverton (PDT-MA) apelou ao governador do Maranhão, Carlos Brandão, para que tome providências e busque uma solução urgente para a questão dos transportes de ferryboat do estado. Em pronunciamento nesta quarta-feira (18), o parlamentar ressaltou a preocupação com os milhares de usuários que dependem desse transporte para fazer a travessia do porto de Cujupe à Ponta da Espera, que liga a Ilha de São Luís ao continente.

— Semana retrasada, fui visitar pessoalmente a Ponta da Espera e lá ouvi denúncias de famílias, de pessoas que estavam desde as 2h da manhã na fila, aguardando ferry e, na hora que eu visitei, perto de meio-dia, estavam lá ainda parados, sem perspectiva de saber o horário da sua travessia — relatou o senador.

Weverton sugeriu ao governador buscar experiências onde esse tipo de transporte funciona com eficiência, como no estado da Bahia. Para ele, é urgente comprar embarcações modernas e retomar as operações de transportes para oferecer qualidade de vida à população. O senador ressaltou ser possível, inclusive, conseguir dinheiro por meio de linhas de crédito oferecidas pelo Banco Mundial para projetos de mobilidade urbana.

— Proponho que o governo do estado do Maranhão de fato se empenhe em resolver esse problema. Que comece a ir atrás para resolver nem que seja de forma emergencial. Para isso, que veja, no Brasil e no mundo, onde se usam embarcações, e que possa atender emergencialmente à população do Maranhão. E enquanto isso, vá providenciando o processo de compra de equipamentos modernos para que então, de verdade, possa resolver esse problema.