Proteção de jovens contra o assédio no esporte é tema de audiência nesta quinta

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados ouve representantes de atletas de várias modalidades nesta quinta-feira (19) sobre como proteger jovens contra o assédio e abuso sexual no esporte.

A audiência será realizada no plenário 4, a partir das 10 horas, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Roberto Alves (Republicanos-SP) afirma que o sonho da maioria dos meninos brasileiros é se tornar jogador de futebol ou um grande esportista. "Sabe-se que a grande maioria desses meninos vivem em situação de vulnerabilidade social e, muitos aproveitadores e aliciadores usam desse sonho para abusar e assediar jovens atletas", lamenta. Ainda segundo o deputado, muitos jovens se calam, por vergonha ou medo.

"Casos de assédio e abuso não acontecem somente no futebol, como se acredita. Praticantes de todos os esportes estão à mercê de pessoas de má-fé", ressalta. Por isso, Alves convidou representantes de diversas modalidades para discutir o problema:

- Federação Pernambucana de Futebol;

- Federação de Jiu-jitsu do Rio de Janeiro;

- Federação de Ginasta do Paraná;

- Conselho Federal de Psicologia; e

- Conselho Federal de Educação Física.