Marcos Rogério registra atos de discriminação contra brasileiros em Portugal

O senador Marcos Rogério (PL-RO) apelo para que as autoridades diplomáticas brasileiras redobrem os esforços, para tratar essa intolerância, xenofobia e racismo com o rigor com que ela merece - Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Marcos Rogério (PL-RO) registrou, em pronunciamento nesta quarta-feira (18), casos de xenofobia e de racismo ocorridos contra brasileiros em cidades de Portugal. O senador se mostrou preocupado com essa situação que vem de alguns anos.

— Eu faço um apelo para que as autoridades diplomáticas brasileiras redobrem os esforços, que, certamente, já devem estar em curso, para que, em cooperação com o serviço diplomático português, tratem essa questão de intolerância, xenofobia e racismo com a gravidade e com o rigor com que ela merece ser tratada — pediu o senador.

O parlamentar afirmou que imigração de brasileiros está crescendo e já forma a maior comunidade de estrangeiros em Portugal. Para ele, portugueses e brasileiros são povos unidos por sua língua e história e a intolerância tem que ser impedida de prosperar na sua origem.

Marcos Rogério destacou que os atos contra os brasileiros estão sendo repudiados por todos os partidos políticos portugueses. Ele também afirmou que esse comportamento deplorável, reflete uma minoria de portugueses, mas ainda assim reforçou a necessidade das autoridades portuguesas coibirem esses atos discriminatórios contra os brasileiros.

O senador citou também reportagem o jornal Folha de S. Paulo, noticiando que duas universidades, três escolas e um centro de refugiados, em Portugal, “amanheceram com pichações racistas em seus muros. Em uma das frases lia-se: "Zucas, voltem para as favelas! Não vos queremos aqui!" Zucas é o diminutivo de brazucas, ou seja, brasileiros”

— Entristece muito a todos nós saber que nossos compatriotas brasileiros estão sendo maltratados por uma ínfima minoria. Assim, faço votos de que os laços de amizade e de respeito mútuo continuem a prevalecer entre os dois países irmãos, além de que as autoridades portuguesas estejam atentas para impedir, pelos meios legais, que uns poucos intolerantes possam constranger e ofender brasileiros radicados em Portugal — afirmou.