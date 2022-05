Zenaide destaca carteira de radialista como identidade e pena maior para injúria racial

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (18), a aprovação do projeto de lei (PL 4.566/2021) que tipifica o crime de injúria racial em locais públicos. Frisou, também, o projeto de lei da Câmara (PLC 153/2017), que estende a todo o território nacional a validade da carteira profissional de radialista como prova de identidade.

Para Zenaide, quando se quer “empoderar” uma sociedade, o caminho é o da informação, pois conhecimento é “poder”.

— São duas pautas altamente positivas que a gente está tendo hoje, aqui no Senado Federal: esse olhar diferenciado de combate contínuo ao racismo e também a valorização dessa identidade profissional para os radialistas — afirmou.

De acordo com a senadora, o racismo estrutural no Brasil não será resolvido apenas com punição. Entretanto, com a possibilidade de o autor saber que não ficará impune, a lei, com certeza, inibirá esse tipo de crime na sociedade, assim como estará consciente de que não haverá “democracia nem liberdade com racismo”.