CCJ aprova homenagem póstuma a médico e prefeito de Carmópolis de Minas

Deputado Paulo Abi-Ackel, relator do projeto de lei na CCJ - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 10276/18, do deputado Domingos Sávio (PL-MG), que dá nome de "Dr. Silas Faleiro" ao trevo de Carmópolis de Minas na Rodovia Fernão Dias (BR-381), incluindo o viaduto situado no km 585. O relator, deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), recomendou a aprovação da proposta, que tramita em caráter conclusivo e segue para análise do Senado.

Nascido em 2 de maio de 1935, Silas Faleiro iniciou sua carreira em 1961, quando era o único médico residente em Carmópolis. Trabalhou com clínica geral e partos. Foi um dos precursores para a construção da Santa Casa e mais tarde, quando prefeito, começou a ampliação do hospital. Foi chefe do Centro de Saúde de Carmópolis por 35 anos. Ele morreu em 11 de outubro de 2017.

Domingos Sávio elogiou a atuação de Silas Faleiro na prefeitura. "Durante seu mandato a prefeitura sempre esteve apta a celebrar convênios. Sempre enviou repasse para o hospital religiosamente. As contas sempre foram aprovadas pela Câmara", observou.