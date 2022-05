CCJ aprova projeto que dá o nome de São Frei Galvão a viaduto em Guaratinguetá

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 7222/14, do Senado, que dá o nome de São Frei Galvão a viaduto que fica no km 58 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guaratinguetá (SP). A proposta, que tramita em caráter conclusivo, segue para sanção presidencial.

Originalmente, o projeto dava ao viaduto o nome de Frei Galvão. O relator, deputado Eduardo Cury (PSDB-SP), recomendou a aprovação do texto com emenda de redação para corrigir o título do santo católico. "Tal ajuste é necessário, uma vez que Frei Galvão foi canonizado pela Igreja Cato?lica em 11 de maio de 2007, tornando-se o primeiro santo brasileiro", lembrou. "Desde então, a liturgia da Igreja determina que ele seja corretamente denominado como São Frei Galvão."

História

O santo brasileiro nasceu em 10 de maio de 1739 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Tornou-se padroeiro dos construtores, engenheiros e arquitetos porque projetou e ajudou a construir o Mosteiro da Luz, na capital paulista, em um tempo em que construções de conventos e igrejas estavam proibidas em todo o Império pelo marquês de Pombal. Ele faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da Independência do Brasil.

Em Guaratinguetá está localizado o Santuário Frei Galvão, dedicado ao santo brasileiro. Na cidade também fica a Casa Frei Galvão, local onde o santo nasceu e fica guardada a Sala das Relíquias, com quadros, imagens e pertences que contam sua história.

