Câmara dos Deputados lança programa para apoiar lactante no retorno ao trabalho

A Câmara dos Deputados lançou o Programa de Acompanhamento e Apoio à Mãe Nutriz (Pró-Mãe), que prevê salas exclusivas para amamentação e extração de leite materno, além de jornada especial para as lactantes e acompanhamento psicossocial à mãe.

Instituído pela Portaria 90/22, o Pró-Mãe tem como objetivos incentivar a amamentação e o convívio da mãe com o bebê, bem como apoiar a lactante no retorno ao trabalho e fomentar o pleno desenvolvimento socioafetivo da criança em seus primeiros anos de vida.

A servidora Raquel Silva de Faria, mãe de Aurora, que tem 7 meses de idade, pretende usar as salas disponibilizadas tanto para amamentar a filha, quanto para fazer a extração de leite. “Minha intenção é seguir a amamentação até, pelo menos, os dois anos recomendados pela OMS [Organização Mundial da Saúde], e o conjunto de medidas adotados pela Câmara – salas de amamentação e adequação do horário – irão me apoiar nesta jornada”, disse.

A jornada especial será de 35 horas semanais para as servidoras em aleitamento materno até o último dia do mês em que a criança completar dois anos.

“Estou muito feliz de participar do lançamento do programa mãe nutriz. É um reconhecimento da administração da Casa da importância da amamentação para mães, bebês e a sociedade e uma forma de apoiar efetivamente esse processo”, acrescentou Raquel.