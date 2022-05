Comissão vai ouvir o ministro de Minas e Energia sobre privatização da Petrobras

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou um convite dos deputados do Psol Ivan Valente (SP) e Sâmia Bomfim (SP) para ouvir, no dia 22 de junho, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, sobre supostos planos para a privatização da Petrobras e sobre os aumentos dos combustíveis.

Ivan Valente e Sâmia Bomfim citam matéria do jornal O Globo, segundo a qual Sachsida diz que pedirá estudos sobre a privatização da estatal, ação que teria “100% de aval do presidente da República”.

“O governo atual planeja, no apagar das luzes, privatizar a empresa, seja da forma convencional, seja ‘por dentro’, com a venda de seus ativos mais rentáveis e estratégicos, reduzindo seu papel a mera produtora e exportadora de petróleo bruto para garantir lucro aos acionistas”, reclamam os deputados no requerimento em que pediam a convocação do ministro.

O deputado Aluisio Mendes (PSC-MA) sugeriu à comissão a transformação da convocação em convite (nesse caso o ministro não é obrigado a comparecer). “O ministro já se mostrou disponível a vir a essa comissão no dia 22 de junho”, disse Mendes concordando que Sachsida tem que explicar suas declarações sobre a privatização da empresa.

O convite será estendido ao presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho.