Comissão debate impactos socioambientais de barragem no Rio Urucuia (MG)

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos deputados promove audiência pública na quinta-feira (19) para debater os impactos socioambientais da construção de uma barragem no Rio Urucuia, em Minas Gerais. O pedido para o debate é do deputado Padre João (PT-MG).

Embora anunciado como projeto que visa a revitalização e o reflorestamento do Rio Urucuia, com destinação de recursos financeiros e mudas de espécies nativas para a conservação do solo e da água e para recomposição da vegetação, o deputado alerta que famílias da região temem o despejo com a inundação de 55 mil hectares, que impactará em especial o município de Buritis (MG). "Em reunião com representantes de diversos assentamentos, recebi pedido desesperado e urgente de esclarecimentos sobre as áreas a serem inundadas pela barragem do Projeto Pró-Águas Urucuia", destacou Padre João.

Foram convidados para o debate representantes dos assentamentos e do Ministério do Desenvolvimento Regional; do Ministério Público Federal; e da Defensoria Pública da União, entre outros.

A reunião ocorre no plenário 14, às 13 horas.