Cancelado debate sobre a importância das Redes Integradas de Cuidados à Pessoa com Autismo

Políticas públicas para pessoas com TEA serão tema de debate - (Foto: Ricardo Amanajás/Agência Pará)

Foi cancelada audiência pública que Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realizaria na terça-feira (17) sobre a importância das Redes Integradas de Cuidados à Pessoa com Autismo.

Segundo a deputada Tereza Nelma (PSD-AL), que pediu a audiência, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção do governo dos EUA estima que, atualmente, 1 a cada 54 nascimentos tem a ocorrência do Transtorno do Espectro Autista (TEA).