Comissão de Legislação Participativa analisa os dez anos da Lei de Acesso à Informação

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na quarta-feira (18) sobre os dez anos da Lei de Acesso à Informação (LAI). O debate foi pedido pelo deputado Rogério Correia (PT-MG).

Publicada em 18 de novembro de 2011, a lei completa dez anos em vigor em maio deste ano, pois a portaria que a regulamentou definiu um prazo de 180 dias para ela começar a valer.

Debatedores

Foram convidados para a audiência:

- a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrão;

- a professora associada do curso de Comunicação Organizacional da Faculdade de Comunicação da UnB Elen Geraldes;

- o jornalista, ex-presidente e atual membro do Conselho Curador da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) Fernando Rodrigues;

- o ex-ouvidor Geral da União José Eduardo Elias Romão;

- a professora do Instituto Federal de Brasília (IFB) e doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Rafaela Caetano; e

- a representante da revista Compolítica e doutora em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Cristiane Brum Bernardes.

Hora e local

O debate será às 16h30, no auditório Freitas Nobre.