Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional do Cristão; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2832/21, da deputada Dra. Soraya Manato (PTB-ES), que institui o Dia Nacional do Cristão, a ser celebrado anualmente no primeiro domingo do mês de junho. A proposta segue para análise do Senado.

O relator, deputado Jefferson Campos (PL-SP), recomendou a aprovação da proposta, lembrando que segundo o último Censo do IBGE 87% da população professa a fé cristã, reunida em igrejas de diversas denominações.

"Além da relevante expressão numérica, os cristãos têm impacto ao participar da sociedade brasileira. Ocupam espaço na política, na mídia, no esporte e na cultura, bem como representam significativo papel em questões sociais, de assistência, dignidade humana, combate às drogas e à fome."

