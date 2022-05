Câmara aprova projeto que inscreve Laudelina de Campos Melo no Livro de Heróis da Pátria; acompanhe

Deputados reunidos durante sessão do Plenário da Câmara - (Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1795/2021, da deputada Celina Leão (PP-DF), que inscreve Laudelina de Campos Melo no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta segue para análise do Senado.

A relatora, deputada Benedita da Silva (PT-RJ), defendeu a aprovação da proposta. "A homenageada foi pioneira na luta de trabalhadoras domésticas no Brasil. Esta homenagem tem especial relevância para afirmação e valorização dos direitos trabalhistas das empregadas."

Laudelina de Campos Melo ajudou a fundar o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas em 1936, na cidade de Santos (SP). Ela também atuou no movimento negro e participou de grupos culturais.

"A atuação de Laudelina foi essencial para a categoria, e por extensão às mulheres negras, pois as trabalhadoras domésticas não tinham direito à sindicalização e nem eram protegidas pela legislação vigente", lembra a autora do projeto.

Celina Leão observa ainda que a categoria ficou mais desprotegida com a pandemia de Covid-19. "A primeira morte registrada no País por Covid-19 foi de uma empregada doméstica, que foi infectada pelos patrões, que haviam contraído a doença em viagem para fora do País", lembrou.

