Deputados analisam pedido de urgência para projeto que cria a campanha Junho Verde; acompanhe

O deputado General Peternelli (União-SP) abriu há pouco a Ordem do Dia do Plenário com 333 deputados registrados na sessão semipresencial. Nesses momento, os parlamentares analisam requerimento de urgência do Projeto de Lei PL 1070/21, que cria a campanha Junho Verde para estimular o cuidado com o meio ambiente.

Entre os 18 itens da pauta está a Medida Provisória 1095/21, que acaba com incentivos tributários à indústria petroquímica. A medida precisa ser aprovada até 1º de junho pela Câmara e pelo Senado para não perder a validade.

