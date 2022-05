Prefeitura de Campo Novo fecha parceria com CTG

Assinatura ocorreu no Gabinete do prefeito Pedrinho (Foto: Divulgação)

A prefeitura de Campo Novo firmou uma parceria com o CTG Sentinela das Coxilhas, onde o poder público vai incentivar a cultura tradicionalista gaúcha no município, através de custeio de auxílio financeiro para as despesas com instrutor de danças das invernadas artísticas. A parceria foi assinada na última terça-feira.

Segundo a Administração Municipal essa é uma maneira de reforçar a importância de incentivar as crianças à participar dos CTGs pelos diversos fatores de desenvolvimento que a dança e o convívio dentro de uma entidade tradicionalista podem proporcionar.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.