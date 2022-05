CCJ aprova inclusão de feira gaúcha em calendário turístico oficial

Deputada Maria do Rosário, relatora do projeto de lei - (Foto: billy)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 10169/18, do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que inclui no Calendário Turístico Oficial do País a Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop), realizada em Santa Maria (RS).

A relatora, deputada Maria do Rosário (PT-RS), apresentou parecer pela constitucionalidade da matéria. A proposta tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para a análise pelo Plenário.

“A Feicoop se consolidou de tal maneira que é hoje uma referência internacional e orgulho para todos os gaúchos, e em especial para os santa-marienses. Não por acaso, a feira que hoje é central e de suma importância para a integração e articulação dos empreendimentos da economia solidária, fica localizada no município que por sua localização geográfica é considerado o coração do Rio Grande do Sul” afirmou Maria do Rosário.

