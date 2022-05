CCJ aprova semana de reciclagem e meio ambiente nas escolas

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 53/15, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), que cria a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente nas escolas de ensino fundamental e médio.

A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE). O texto tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo Plenário.

De acordo com o projeto, todas as escolas de ensino fundamental e médio realizarão, anualmente, a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente. A data de realização da semana deverá ser fixada pelas secretarias estaduais de Educação.

A Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente deverá integrar o calendário escolar anual e deverá ser aberta à participação das famílias dos alunos e membros da comunidade, ainda de acordo com o texto aprovado.

“Os problemas ambientais enfrentados pelo Brasil e pelas demais nações se transformaram em desafios de enormes proporções, pois tanto comprometem a nossa qualidade de vida, como põem em risco a própria continuidade das espécies, inclusive da espécie humana”, afirma Eduardo Bismarck.

O relator citou o episódio do derramamento de óleo no Nordeste para defender a proposta. “(O acontecido) nos mostra a necessidade e a urgência de ampliarmos a consciência ambiental de todos os brasileiros”, disse.