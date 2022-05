Daniel Almeida, autor do projeto de lei - (Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 3441/21, do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), que institui o dia 19 de maio como o Dia Nacional do Físico. A proposta poderá ser votada nas próximas sessões do Plenário.

