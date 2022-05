Câmara divulga vencedores da edição 2022 do Prêmio Brasil Mais Inclusão

A Segunda-Secretaria da Câmara dos Deputados divulgou nesta quarta-feira (11) as entidades e as personalidades vencedoras do Prêmio Brasil Mais Inclusão de 2022. A premiação é uma homenagem anual da Câmara dos Deputados àqueles que tenham realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou que sejam exemplos de vida e superação.

Confira os vencedores em cada categoria:

? Mérito Darci Barbosa - concedido a personalidades e entes federados

- Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega (RJ)

- Joel Lídio Faustino (MS)

- Leandro de Andrade Carvalho (AL)

- Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (RO)

- Wolf Vel Kos Trambuch (SP)

? Mérito João Ribas - concedido a empresas públicas ou privadas, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Porto Nacional (TO)

- Associação Nacional de Equoterapia (DF)

- Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (MG)

- Novo Ser – Acessibilidade Plena e Inclusão Social (RJ)

- Vila São José Bento Cottolengo (GO)

Escolha dos vencedores

Os vencedores são eleitos por um conselho deliberativo composto por membros da Mesa Diretora, da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e um representante de cada partido político com assento na Câmara dos Deputados.

Cerimônia de premiação

A cerimônia de concessão dos diplomas de menção honrosa aos escolhidos neste ano será realizada no dia 30 de novembro, às 10 horas, no salão Nobre.

Inclusão na Câmara

A inclusão da pessoa com deficiência é política permanente da Câmara. Em 2019, a Casa adaptou sua estrutura para atender às necessidades de acessibilidade do primeiro deputado cego da história do País, Felipe Rigoni (PSB-ES).

Em 2015, a Casa aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também foram criadas a Comissão Permanente sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e a Coordenação de Acessibilidade.

Em 2014, o Plenário da Câmara dos Deputados recebeu adaptações para facilitar a movimentação de pessoas com dificuldades de locomoção. A Casa também oferece rampas, elevadores adaptados e triciclos motorizados nas portarias.

Além disso, a transmissão da TV Câmara tem a janelinha da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e legendas em tempo real, o portal da Câmara está adaptado para pessoas com deficiência visual e, nos plenários das comissões, a tecnologia assistiva de aro magnético leva o áudio diretamente aos aparelhos auditivos de surdos oralizados, facilitando a compreensão das falas dos interlocutores.