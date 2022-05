Projeto cria rota turística entre Porto Alegre e Serra Gaúcha

O Projeto de Lei 1028/22 cria a Rota Turística do Vale da Felicidade, no Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular o turismo cultural, rural, histórico e de aventura nos municípios de Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Portão, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Vendelino, Tupandi e Vale Real, todos situados entre a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha.

Conforme a proposta, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos da rota receberão o apoio dos programas oficiais voltados para o fortalecimento da regionalização do turismo.

O projeto, do deputado Osmar Terra (MDB-RS), está em análise na Câmara dos Deputados. O parlamentar cita, entre os atrativos dos municípios listados, as paisagens rurais e o legado da colonização alemã e italiana de Barão, a produção de morangos de Bom Princípio, as trilhas ecológicas de Maratá e as rotas de cicloturismo de São Sebastião do Caí.

“A sinergia existente entre as 20 cidades sugere que se busque a integração turística entre elas. Sua proximidade geográfica e o compartilhamento de um mesmo substrato cultural, histórico e paisagístico clamam por um trabalho conjunto de divulgação, de construção de infraestrutura física e de desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o turismo sustentável”, defende Osmar Terra.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Turismo; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.