Deputados analisam propostas em sessão do Plenário - (Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 11147/18, da deputada Clarissa Garotinho (União-RJ) e outros, que determina a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de sinalização de prioridade presentes em estabelecimentos abertos ao público.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo