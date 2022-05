Aberto prazo de indicações para a Medalha Amigo da Primeira Infância

A primeira infância vai de zero a seis anos - (Foto: Gustavo Mansur/Prefeitura de Pelotas-RS)

A Câmara dos Deputados abriu nessa segunda-feira (9) o prazo para indicações à Medalha Amigo da Primeira Infância, promovida pela Segunda-Secretaria.

Instituída pela Resolução 25/21, a medalha será concedida a pessoas ou a instituições que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à proteção ou à garantia de direitos da primeira infância no País.

A condecoração soma-se aos esforços do Parlamento brasileiro na implementação de um conjunto de iniciativas legislativas que visam à consolidação e ao fortalecimento de políticas públicas direcionadas à atenção integral da criança nos primeiros cinco anos de vida, cruciais para o seu desenvolvimento cognitivo e social.

As indicações podem ser feitas aqui até o dia 20.

Indicação e escolha dos agraciados

Cada deputado pode indicar até uma pessoa física ou jurídica.

Os agraciados são escolhidos por um conselho deliberativo formado pela segunda-secretária, pelo presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e um representante de cada partido político com assento na Casa, indicado pelo respectivo líder.

Os agraciados serão conhecidos no dia 8 de junho e a cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 7 de dezembro.