Grupo de trabalho debate semipresidencialismo com estudiosos sobre sistemas de governo

O grupo de trabalho destinado a analisar temas relacionados ao sistema de governo semipresidencialista tem audiência pública na quarta-feira (11) para debater a proposta com estudiosos do assunto.

A audiência será no plenário 8, às 14 horas, e poderá ser acompanhada de forma virtual pelo e-Democracia.

Confirmaram presença o cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Christian Lynch; o professor de Direito da Universidade de São Paulo (USP) José Levi Mello do Amaral; e o especialista em sistemas de governo e também professor da UERJ Marcelo Leonardo Tavares.

O grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para debater o semipresidencialismo – sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional.

O grupo é coordenado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) e tem 120 dias para concluir os trabalhos, contados a partir de sua instalação, em 23 de março. Além de Moreira, outros nove deputados integram o colegiado.

