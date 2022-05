Comissão promove debate sobre a 4ª Conferência Nacional de Cultura

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (11) sobre as articulações para realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que está prevista para dezembro de 2022. As etapas municipais e estaduais devem ocorrer até junho deste ano, e as discussões vão girar em torno da atualização do plano nacional de cultura e dos rumos do setor no pós-pandemia.

O pedido para a realização do debate é da presidente da comissão, deputada Rosa Neide (PT-MT). A audiência inaugura a retomada dos debates do “Expresso 168”, espaço permanente de diálogo e fiscalização das políticas públicas, na forma de encontros, com gestores, produtores e artistas de todas as linguagens para debater a política cultural.

Foram convidados:

o secretário de Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Fabrício Noronha;

a presidente da Fundação Cultural de Curitiba e do Fórum Nacional de Cultura das Capitais e Municípios Associados, Ana Castro, e

o secretário de Cultura de Niterói e membro do Fórum Nacional de Secretários de Cultura das Capitais e Municípios Associados, Alexandre Santini.

A reunião ocorrerá às 15 horas, no plenário 10.